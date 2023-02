Ford of Europe stellt im Rahmen einer neuen Videoserie unter dem Titel "Livesavers" einige engagierte Personen in den Mittelpunkt. Die 6-teilige Produktion widmet sich ganz unterschiedlichen Hilfskräften in sechs europäischen Ländern. Überall in Europa folgen hauptberufliche und freiwillige Einsatzkräfte der Berufung, anderen Menschen zu helfen - sei es im Rahmen der Bergrettung, der Feuerwehr oder der medizinischen Nothilfe. Darunter sind Menschen wie Sarai, eine Sanitäterin aus Spanien, die gerade erst vor vier Monaten ihren Dienst angetreten hat, oder Martin, der eine Wasserrettung in der Tschechischen Republik als Reaktion auf zahlreiche Badeunfälle eingerichtet hat.

Überdies gibt die Videoserie Einblicke, wie die Helfer mit dem teils hohen Druck umgehen und was ihr Job für sie bedeutet. Das Auftakt-Video folgt einem Ambulanz-Service im spanischen Valencia und wird am 31. Mai veröffentlicht. Weiter geht es mit Beiträgen aus der Tschechischen Republik, Frankreich, Großbritannien, Slowenien und Deutschland.

https://youtu.be/7QszWLXpmLU