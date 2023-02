Frau Khanaman blickt auf 18 Jahre Erfahrung im Bereich Kommunikation und Marketing in unterschiedlichen Branchen zurück. Zuletzt arbeitete Frau Khanaman von 2017 bis 2021 als Sales Promotion & Advertising Managerin bei DAF Trucks Deutschland. Darüber hinaus leitete Sie für 3 Jahre die Marketingabteilung eines mittelständischen Automobilzulieferers und war bei internationalen Unternehmen wie zum Beispiel Deutsche Post, DHL, Sony und Marsh & McLennan tätig.

„Scania hat sich zum Ziel gesetzt, ein Wegbereiter in der Transport- und Logistikindustrie für nachhaltige Mobilitätslösungen zu sein und ich freue mich als Mitglied des Scania Teams auf diese spannende Zeit, die jetzt vor uns liegt. In der Kommunikation hat sich vieles - auch durch die Digitalisierung - verändert. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung ist für mich essenziell, um die richtigen Kommunikationsmaßnahmen und -strategien wirkungsvoll am Markt umzusetzen“, sagt Nina Khanaman, Direktorin Kommunikation und Marketing für Scania Deutschland Österreich.