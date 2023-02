Die Firma Nemetz AG blickt auf eine über 100-jährige Firmenhistorie zurück und ist nach wie vor zu hundert Prozent im Familieneigentum. Was sich in der Geschichte des Unternehmens immer wieder findet, sind die Bereitschaft und der Mut, in neue, alternative Überlegungen und Technologien zu investieren. So wurde beispielsweise am Standort in Himberg im Jahre 2002 eine der größten Aufbereitungsanlagen für Ersatzbrennstoffe errichtet. 2018 wurde in Leopoldsdorf eine bereits bestehende Sortieranlage von 1993 derart adaptiert, dass diese sehr gute Sortiergrade und hohe Flexibilität in der Sortierung von Leichtverpackungen erreicht.

Die Nemetz AG versucht nicht nur an ihren Standorten den Blick Richtung Zukunft zu richten, sondern investiert auch viel Energie und Zeit in den Onlinemarkt und schafft es, seit 2015 flächendeckend in ganz Österreich Mulden- und Containerdienste anzubieten.

Das Thema Nachhaltigkeit ist besonders wichtig und hat einen sehr hohen Stellenwert im Familienunternehmen der Nemetz AG. „Wir müssen nicht nur die wirtschaftlichen, sondern vor allem auch die ökologischen Rahmenbedingungen für die nachfolgende Generation schaffen, um unabhängig vom Fortbestehen des Unternehmens auch den Erhalt unserer Natur in all ihrer Vielfalt zu sichern“, betont CEO Prammer. Aus diesen Gründen möchte die Nemetz AG zukünftig vermehrt auf das Wechselspiel zwischen Ökonomisierung und Ökologisierung achten und ihren Kunden die ökologischen Aspekte mit all ihren Vorteilen näherbringen, um gemeinsam einen Beitrag dazu leisten zu können.

„Es freut uns sehr, im Jahr 2021 unseren Kunden endlich auch CO2-neutrale Transporte anbieten zu können. Die ersten Reaktionen geben uns recht und stimmen uns zuversichtlich, zukünftig den Fokus vermehrt in diese Richtung zu lenken“, sagt Prammer.