Es gibt kaum einen passenderen Nutzer für einen batterieelektrischen Lkw von Scania als die Conversio Energie GmbH. Schließlich ist das mittelständische Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern an acht Standorten in Österreich Spezialist für Lösungen im Bereich Alternativenergienutzung, Heizungs- und Klimatechnik, Elektrotechnik und E-Mobilität.



Ende Dezember 2021 konnte Conversio-Geschäftsführer Johannes Hofer den vollelektrischen Scania übernehmen. Seitdem transportiert der Lkw hauptsächlich Photovoltaikbauteile zwischen den Firmenstützpunkten in Wien, im Burgenland und in der Steiermark.