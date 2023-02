Das Problem in Sachen E-Mobilität bei Nutzfahrzeugen: Es hapert noch am Angebot in diesem Sektor. Davon profitieren nun einige Unternehmen, die als Vorreiter in der Herstellung bereits jetzt über lieferbare Fahrzeuge verfügen. Einer dieser Pioniere ist Quantron, ein Full-Range Anbieter für elektrifizierte Nutzfahrzeuge von 3,49 bis 44 Tonnen. Das Unternehmen bietet sowohl neue E-Fahrzeuge als auch die Umrüstung bereits bestehender Fahrzeuge an. Das Angebot umfasst eine breite Palette an elektrischen Fahrzeugen wie Transporter, Lkw und Entsorgungsfahrzeuge. Dazu gehören beispielsweise der elektrifizierte Quantron QMM 12-130 auf Basis eines MAN-Chassis oder der Quantron QHB 44-200 mit Elektro-Antrieb auf Basis des Mercedes-Benz Actros. Im Bereich der E-Transporter gibt es unter anderem den Quantron QLI 4-75 auf Basis des Iveco Daily 40 C und den QLI 7-115 auf Basis des Iveco Daily 70 C. Die Nutzfahrzeuge des E-Mobility Spezialisten sind bereits seit Monaten erfolgreich im Einsatz. Jüngst machte das Unternehmen auch im Zusammenhang mit der emissionsfreien Zustellung bei IKEA Österreich Schlagzeilen.