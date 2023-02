Die bisherige Nutzfahrzeug-Sparte von Daimler gab ihr Debüt als eigenständiges Unternehmen an der Frankfurter Börse. Der weltgrößte Lkw-Hersteller mit mehr als 100.000 Mitarbeitern soll mit der zum 1. Dezember vollzogenen Abspaltung aus dem Schatten der großen Pkw-Schwester treten. Die Daimler-Aktionäre haben für je zwei ihrer Aktien ein Papier von Daimler Truck zusätzlich ins Depot gebucht bekommen, die am Freitag erstmals gehandelt werden können. Die Daimler AG behält zunächst 35 Prozent an der bisherigen Tochter.Analysten hoffen ebenso wie Daimler-Chef Ola Källenius, dass die beiden Unternehmen getrennt mehr wert sind als der Auto- und Nutzfahrzeug-Konzern bisher. Die Daimler AG ist an der Börse rund 91 Milliarden Euro wert, Daimler Truck wird von Analysten allein auf 25 bis 40 Milliarden veranschlagt. Damit wäre die neue Firma auf Anhieb ein Kandidat für den deutschen Leitindex DAX40, dem die Daimler AG bereits angehört. Daum rechnet fest mit dem Einzug in das Börsenbarometer im Frühjahr.

Am Freitag ist Daimler Truck aus technischen Gründen bereits für einen Tag Mitglied im DAX. Mit der Abspaltung der Daimler Truck Holding von der Daimler AG ist eine Anpassung im DAX und im EuroStoxx 50 notwendig. Daimler Truck wird für einen Tag in beide Indizes aufgenommen, um die Abbildbarkeit des Index für Investoren zu gewährleisten. Der DAX wird für einen Tag mit 41 Werten berechnet, der EuroStoxx hat an diesem Tag dadurch 51 Werte. Solch ein Schritt ist im DAX nicht ungewöhnlich und kam in der Vergangenheit bei Konzernabspaltungen schon mehrfach vor. (apa/red)