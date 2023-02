Für den Fahrschulbetrieb wurden die Actros Trucks aufgerüstet – im Cockpit der Lkw sind Lenkrad und Pedalerie doppelt ausgeführt. Bei der umfangreichen Elektronik der Assistenzsysteme stellt dies eine technische Hightech-Lösung dar.

Die neuen Trucks werden an insgesamt 17 Easy Drivers Standorten im Einsatz sein, darunter in Niederösterreich in Waidhofen a. d. Ybbs, Ybbs, Wieselburg, Pöchlarn, St. Pölten, Krems, Retz, Horn, Hollabrunn, Stockerau, Tulln, Schwechat und Bruck a. d. Leitha, in Oberösterreich in Leonding, in Hartberg und Weiz in der Steiermark sowie in Oberwart im Burgenland.