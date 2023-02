Von Regierungsseite meldeten sich Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Arbeitsminister Martin Kocher (beide ÖVP) zu Wort. Man arbeite im Hintergrund an der Absicherung der Arbeitsplätze und des Standorts, versicherten beide. Schramböck erinnerte an die Novartis-Produktion in Tirol und an Infineon in Kärnten, wo manzuletzt erfolgreich gewesen sei. Bezüglich Steyr meinte Kocher: „Es geht jetzt darum, die Arbeitsplätze dort zu retten und sich nicht ideologisch festzulegen.“

Kocher war in jüngerer Vergangenheit von der FPÖ mit dem Vorwurf einer möglichen Befangenheit konfrontiert worden, weil seine Frau bei MAN in München eine hohe Position im Management als „Vice-President“ bekleidet. Kocher hatte mögliche Einflüsse auf seine Handlungen als Minister dadurch allerdings entschieden zurückgewiesen. Er appellierte an alle Beteiligten, auch den MAN-Konzern, sich am Erarbeiten einer Lösung zu beteiligen. (APA / Red.)

