Lkw-Fahrer sind unentbehrlich und vor allem mangelt es akut an ihnen. Das Thema der angemessenen Entlohnung ist aber ein leidiges Thema. Wie das deutsche Statistische Bundesamt mitteilt, verdienen Lkw-Fahrer ausgerechnet in Deutschland unterdurchschnittlich. Demnach erhielten Fachkräfte im Gütertransport im vergangenen Jahr bei einer Vollzeitbeschäftigung durchschnittlich 14,21 Euro brutto pro Stunde. Angelernte ohne entsprechenden Ausbildungsabschluss bekamen im Schnitt 12,91 Euro. In der Wirtschaft insgesamt lag der Stundenverdienst für Fachkräfte im Schnitt bei 19,97 Euro.

Monatlich kamen ausgebildete Berufskraftfahrerinnen und -fahrer im vergangenen Jahr in Deutschland den Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge auf 2.623 Euro brutto. Das waren rund 660 Euro weniger als Beschäftigte mit einer Ausbildung und Berufserfahrung in der Wirtschaftsbranche (3.286 Euro). Angelernte Kräfte erhielten im Schnitt 2.313 Euro brutto. In der Wirtschaft insgesamt lag der Durchschnittsverdienst für diese Leistungsgruppe fast 300 Euro höher (2.611 Euro monatlich). (apa/red)