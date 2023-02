An der Spitze des Schweizer Logistikkonzerns Kühne+Nagel kommt es zum Wechsel. Der Verwaltungsrat hat Stefan Paul zum CEO ernannt. Der Deutsche soll am 1. August den langjährigen Firmenchef Detlef Trefzger ablösen, der aus persönlichen Gründen zurücktritt, wie Kühne+Nagel mitteilte. Trefzger soll in den Verwaltungsrat gewählt werden. Paul arbeitet seit 1990 für Kühne+Nagel und leitet seit 2013 den Bereich Road Logistics and Sales.