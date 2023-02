Angesichts dieser Vielfalt an Optionen waren die Anforderungen an die zwei neuen, parallel nebeneinander verlaufenden Montagelinien „STG“ und „STP“ in Herzlake entsprechend hoch. Die STG-Linie ist auf eine Kapazität von 100 Einheiten pro Woche ausgelegt. Hier werden Stahlwand-Kofferfahrzeuge produziert, deren Aufbauten als Ganzes vorgefertigt und lackiert sind. Über eine computergesteuerte Krananlage werden diese Koffer passgenau auf die bereitgestellten Fahrgestelle aufgesetzt und mit dem Chassis verschraubt.

An der STP-Linie, wo die anderen Versionen des Dry Liner gefertigt werden, sticht als besonderes Highlight der krangestützte Seitenwandeinbau hervor: Die bis zu 13,6 m langen Paneele, ob aus Plywood, Kunststoff oder geschäumtem Sandwich, werden in einem Stück eingesetzt. Die ästhetisch glatte Außenfläche dieser Seitenwände wird durch keine Stützkonstruktion unterbrochen, lässt sich perfekt im gewünschten Kunden-Design beschriften und ist ebenso wie der Stahl-Glattwand-Aufbau leicht zu reinigen. Diese Linie ist auf 84 Einheiten pro Woche ausgelegt.