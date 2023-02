Für dieses "Anpacken" und für wirtschaftlichen Erfolg braucht es auch starke Unternehmerpersönlichkeiten. Daher sei es Klacska eine besondere Freude, den Hermes Verkehrs.Logistik.Preis in der Kategorie "Entrepreneur" überreichen zu dürfen. Diese begehrte Trophäe ging heuer an Stefan Krauter, Alleingesellschafter und CEO der cargo-partner Gruppe mit Sitz in Fischamend nahe des Wiener Flughafens. Krauter begann seine Berufstätigkeit zunächst im Unternehmen seines Vaters, LKW Walter, machte sich jedoch bald mit den Bereichen Luft- und Seefracht selbstständig und baute vor mittlerweile 38 Jahren die cargo-partner Gruppe auf. Heute hat das Unternehmen mehr als 140 Standorte und erwirtschaftete 2020 mit weltweit 3.600 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,05 Mrd. Euro.

Neben Krauter gratuliert Bundesspartenobmann Klacska auch den fünf weiteren Gewinnern des Hermes Verkehrs.Logistik.Preises, der in Kooperation mit dem Logistik-Kurier vergeben wurde. Die Kategorie „Bildung“ konnte die Hödlmayr International AG für sich entscheiden. Das auf Fahrzeuglogistik spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Schwertberg (OÖ) hat die Corona-Zeit genutzt und eine groß angelegte Schulungsoffensive zu realisieren. Dabei wurden unter anderem die digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter gestärkt.

In der Kategorie "Nachhaltigkeit" ging der Hermes Verkehrs.Logistik.Preis 2021 an die Österreichische Post AG. Diese wurde für ihr Engagement in Richtung CO2-freie Zustellung prämiert. Bis Ende des heurigen Jahres sollen bei der Post bereits 1200 E-Fahrzeuge und E-Mopeds sowie 1400 E-Transporter im Einsatz sein.In der Kategorie "Sicherheit" gewann das SV-Büro Ing. Gerald Rieger aus Straßwalchen (OÖ) mit seinem Langzeitprojekt „Prävention und Transport-Sicherheit“. Damit haben sich die Sachverständiger ein zweites Standbein aufgebaut und helfen namhaften Kunden im In- und Ausland, mögliche Schäden, die unter anderem beim Be- und Entladen entstehen können, durch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu vermeiden.

Die Kategorie "Supply Chain" entschied die Gebrüder Weiss Ges.m.b.H. mit Sitz in Lauterach (Vorarlberg) für sich. Das international erfolgreiche Familienunternehmen wurde für sein Projekt myGW ausgezeichnet, das eine innovative und skalierbare Lösung zur proaktiven Steuerung der Lieferkette darstellt und bereichsübergreifend über Landtransport, Lagerlogistik, Luft- und Seefracht angewandt werden kann.

In der Kategorie "Bester KMU" heißt der Preisträger Dr. Schärmer & Dr. Spendel Cargo Experts GmbH. Das Unternehmen aus Wien-Liesing veranstaltet Seminare, Schulungen und Workshops zu ausgewählten Themen der Transportbranche. Diese reichen von Transport- und Logistikreicht über Intensiv-Ausbildungen zum Claims Handlingmanager Transport und Logistik bis hin zu Webinaren, welche Herausforderungen der Brexit für die Branche bringt.