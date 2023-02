Iveco und Air Liquide machen gemeinsame Sache. Es geht um den Ausbau der Wasserstoff-Mobilität in Europa, insbesondere bei schweren Nutzfahrzeugen. Dazu werden Mittel und Ressourcen bereitgestellt, um die Markteinführung von schweren Elektrofahrzeugen für den Langstreckenverkehr zu untersuchen und ein Netz von Tankstellen für erneuerbaren oder kohlenstoffarmen Wasserstoff entlang der wichtigsten transeuropäischen Verkehrskorridore zu errichten.

Die Partnerschaft ergänzt die bereits bestehende Zusammenarbeit im Rahmen des sogenannten "HyAMME-Projekts" in Südfrankreich, bei dem die erste europäische Flotte von Elektro-Lkw mit Brennstoffzellenantrieb und die erste Hochdruck-Wasserstofftankstelle mit einer Kapazität von einer Tonne pro Tag entwickelt werden soll. "Wir engagieren uns für die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Air Liquide bei der Suche nach dem effektivsten Weg, den Betreibern diesen nachhaltigen alternativen Kraftstoff zur Verfügung zu stellen", so Luca Sra, designierter Präsident der Truck Business Unit der Iveco-Gruppe. "Wasserstoff kann einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Emissionen im Verkehrssektor leisten, da er sich besonders gut für schwere Langstreckenfahrzeuge eignet", so Matthieu Giard, Vizepräsident und Mitglied des Exekutivkomitees, das für die Wasserstoffaktivitäten von Air Liquide verantwortlich ist.

Iveco ist der kleinste unter den wichtigen europäischen Lkw-Herstellern und steht im Wettbewerb mit Traton, Volvo und Daimler. CNH will sich nach der Aufspaltung auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren, während die Bereiche Lastwagen, Bus, Spezialfahrzeuge, Militärfahrzeuge und Antriebstechnik bei Iveco bleiben. Zu CNH, einem der größten Hersteller von Nutzfahrzeugen weltweit, gehören der Feuerwehrausstatter Magirus Lohr in Kainbach bei Graz, Case, New Holland und Steyr Traktoren, Iveco und Iveco Bus.