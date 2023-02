Das 7-Tonnen-Modell, Iveco Daily, bestimmt das Segment der leichten Nutzfahrzeuge seit Jahren mit. Im Werk Suzzara wurde nun der 1.600.000ste Daily gefertigt. Es handelt sich um einen Kastenwagen "35C18H V" mit einem 3,0-Liter-Euro-VI/E-Heavy-Duty-Motor mit 176 PS. "Dieser Produktionsrekord ist ein wichtiger Meilenstein für unser Werk, das für mehr als 40 Jahre Daily-Produktion steht", betont Giorgio Ricci, Iveco Werksleiter in Suzzara. Das Werk fertigt auch Sondermodelle für militärische und feuerwehrtechnische Einsätze. Seit 2007 arbeitet es nach World-Class-Manufacturing (WCM)-Standards, einem Produktionssystem mit dem Ziel, Fehler, Verschwendung und Unfälle zu vermeiden. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess, der darauf ausgerichtet ist, jeden einzelnen Mitarbeiter in den Produktionsprozess einzubeziehen. Das Werk wurde kürzlich mit dem "Excellent Culture of Improvement Special Award" ausgezeichnet, den die Unternehmensberatung Agamus Consulting zusammen mit der deutschen Zeitschrift "Automobil Produktion" verleiht.