Iveco und Nikola schlagen mit der Eröffnung des Produktionswerkes für die elektrische Sattelzugmaschine Nikola TRE ein spannendes neues Kapitel in der Geschichte des nachhaltigen Straßengüterverkehrs auf. Das Werk befindet sich in Ulm in Deutschland und wurde am 15. September eröffnet. Die Produktion soll pünktlich zum Jahresende 2021 starten. In Rekordgeschwindigkeit umgesetzt und termingerecht fertiggestellt, ist das neue Produktionswerk ein wichtiger Meilenstein. Wie von Iveco, der Nutzfahrzeugmarke von CNH Industrial, und Nikola, prognostiziert, gehen bereits Anfang 2022 die ersten hier produzierten Nikola TRE Modelle an ausgewählte Kunden in den Vereinigten Staaten von Amerika. Neben dem Serienmodell des batterieelektrischen (BEV) Nikola TRE wurde der Öffentlichkeit mit einem Prototyp des brennstoffzellenbetriebenen (FCEV) Nikola TRE der nächste Schritt in dieser Partnerschaft für emissionsfreie schwere Nutzfahrzeuge vorgestellt. Dieses Variante soll voraussichtlich Ende 2023 in Ulm in Produktion gehen.