Das Berliner Logistik-Start-up Sennder ist mit dem Nutzfahrzeughersteller Iveco sowie der Datenplattform CO3 eine Partnerschaft eingegangen. Ziel ist es, die Effizienz in der Transportverfolgung in der europäischen Logistikbranche durch die Nutzung und Aktivierung der in den Lastwagen eingebauten GPS-Tracker zu erhöhen. Dazu haben Sennder, Iveco und CO3 eine End-to-End-GPS-Lösung entwickelt, die es Verladern ermöglicht, nahezu jede Ladung, einschließlich Spot-Ladungen, in Europa zu verfolgen. Die neue GPS-Lösung biete Verladern einen besseren Überblick und erhöhe die Transparenz über den Transportweg der eingesetzten Lkw. Zudem verhelfe sie Spediteuren zu einem verbesserten, digitalisierten Onboarding-Prozess.