Die Iveco Service Challenge ist ein europäischer Wettbewerb zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und der Förderung der Motivation und des Teamgeistes. Jedes Jahr veranstaltet Iveco die Service Challenge für die Iveco Truck Stops in Europa. Die Iveco Austria Niederlassung Wöllersdorf hat es erneut geschafft und konnte sich mit dem ersten Platz zur besten Iveco Truck Station in Europa küren. Ebenfalls auf dem Siegerpodest ist der Iveco Vertragspartner Rauch & Wagner in Premstätten, Steiermark, mit dem 3. Rang. D

ie Niederlassungen Wien, Eugendorf und Hörsching sind ebenfalls unter den ersten zehn Plätzen zu finden. In der Iveco Service Challenge sind alle Werkstatt- und Ersatzteilmitarbeiter eines Betriebes Inkludiert – vom Serviceberater über den ANS und Diagnosetechniker. Bewertet wird nach verschiedenen KPIs in den Bereichen Werkstätte, Ersatzteile, Qualität und Produktsupport. Mit fast 100% Zielerreichung in allen Bereichen war Iveco Wöllersdorf der Sieg nicht zu nehmen.