Das neueste Iveco-Sondermodell ist dem TurboStar gewidmet, einem der kultigsten, legendärsten und innovativsten Lkw der Marke. "Mit seiner leistungsstarken Motorenpalette, zu der auch ein 420 PS starker V8-Motor gehörte, war der TurboStar in den 1980er-Jahren das Fahrzeug der Wahl für über 50.000 Kunden", erklärt Alessandro Massimino, Head of Marketing and Product Management Truck Business Unit und ergänzt: "Er prägte das Straßenbild in ganz Europa und war einer der ersten Lkw, die an den 24 Stunden von Le Mans teilnahmen. Wir legen dieses Sondermodell auf, um unseren Kunden diese Geschichte in Verbindung mit der unvergleichlichen Innovationskraft unserer Marke, wie sie im Iveco S-Way zum Ausdruck kommt, näher zu bringen. Sie ist ein Beweis für den Teamgeist, der uns seit jeher auszeichnet."

Das Iveco S-Way Sondermodell TurboStar ist mit einem 570 PS starken Cursor-13-Motor, mit einer langen Hinterachsübersetzung von 2,31:1 für ein effizientes Downspeeding, einem automatisierten 12 Gang HI-Tronix-Getriebe, einem Dach- und Seitenspoiler, Voll-LED-Scheinwerfern, Fahrstilanalyse und Fahrerunterstützung, einer integrierten Reifendruck-überwachung (TPMS), einer vollautomatisch geregelten Klimaanlage sowie einer Standklimaanlage ausgestattet. Das Sondermodell profitiert von der fortschrittlichen Konnektivität des Iveco S-Way. Dazu zählen ein Infotainment-System mit Satellitennavigation, der Iveco Driver Pal, eine 4G-Konnektivitätsbox und Iveco Hi-Cruise.

Die Optik der Ikone aus den Achtzigern wurde neu interpretiert und modernisiert, wobei die TurboStar-Zweifarbigkeit mit Rot und Metallic-Grau erhalten bleibt. Entlang des Fahrerhauses kommen, an die Form des Iveco S-Way angepasst, die klassischen Iveco Farben aus dieser Zeit – Gelb, Rot und Blau – zum Einsatz und erzielen eine eindrucksvolle Wirkung. Viele Zubehörteile, die für Fahrzeuge aus der Ära des ursprünglichen TurboStar erhältlich waren, wurden neu zum Leben erweckt, um der Turbo-Reihe Tribut zu zollen.

Dazu gehören Chrombügel am Dachspoiler und den Seitenspoilern hinter dem Fahrerhaus und unterhalb der Seitenverkleidung.sowie verchromte Felgen und Türgriffe. Das speziell entwickelte Heckfenstergitter des TurboStar wurde an der Seitenwand des Fahrerhauses nachgebildet. Das Sondermodell des Iveco S-Way ist zudem mit einem in Silber-Metallic lackiertem Kühlergrill und Rückspiegelabdeckungen sowie mit einem Frontschutzbügel an der Stoßstange und einem Scheinwerferbügel auf dem Dach ausgestattet. Das verbindet die Tradition des TurboStar und die Erscheinung des Iveco S-Way perfekt miteinander.