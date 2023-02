Nutzfahrzeughersteller Iveco angelt sich Amazon und liefert insgesamt 1.064 gasbetriebene Sattelzugmaschinen für das Europageschäft. Die erste Charge umfasste 216 Iveco S-Way CNG-Sattelzugmaschinen. Sie werden von Partnern in ganz Europa betrieben. Weitere 848 Einheiten werden ab Mitte 2022 ausgeliefert. In den 1.064 Lastwagen sind "Cursor 13" Natural Gas Motoren der Firma FPT Industrial verbaut. Zum Einsatz in den Fahrzeugen kommen überdies die größten verfügbaren 1.052 Liter CNG-Tanks, die eine beeindruckende Reichweite von bis zu 620 Kilometern zwischen den Tankvorgängen ermöglichen. Alle 848 Fahrzeuge, die im Jahr 2022 zur Auslieferung kommen, sind mit dem Iveco "Driver Pal" ausgestattet. Es handelt sich um einen sprachgesteuerten Fahrerbegleiter mit Amazon Alexa-Funktionen.

"Wir leisten seit 25 Jahren Pionierarbeit in der Gasantriebstechnologie und entwickeln Lösungen, die es den Betreibern ermöglichen, ihre Emissionen schon jetzt erheblich zu senken", sagt Gerrit Marx, designierter Chief Executive Officer der Iveco Group. "Die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen wie Amazon ist ein Beweis für die Zuverlässigkeit unserer Produkte und unser Engagement, das Dekarbonisierungsziel des Straßengüterverkehr bis 2050 zu erreichen. Ein mit Biomethan betriebener CNG-Lkw senkt die CO2-Emissionen bei einer Well-to-Wheel-Betrachtung um bis zu bis zu 95 Prozent im Vergleich zum Diesel und kann somit effektiv zur Dekarbonisierung beitragen."