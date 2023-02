Die Fachgruppe Spedition & Logistik der Wirtschaftskammer Niederösterreich informiert, dass auf der italienischen Brenner-Route Richtung Norden am 13. und 24. Mai sowie am 03. Juni 2021 von 00:00 Uhr bis 22:00 Uhr auf dem Streckenabschnitt von Sterzing bis zur Brennerstaatsgrenze zusätzliche Fahrverbote für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen höchstzulässiges Gesamtgewicht für Fahrten in Richtung Norden.

Den Erlass des Regierungskommissariats der Provinz Bozen vom 05. Mai 2021 finden Sie unter diesem Link: Regierungserlass

Hinweis: Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits auf der Brennerautobahn in der Provinz Bozen unterwegs sind, müssen auf dem Parkgelände der Sa.do.bre in Sterzing anhalten.