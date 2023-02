Insgesamt sei es so möglich, zwei Drittel der bisher am Standort tätigen Stammbelegschaft zu halten. Bei der neuen Produktlinie - sieben Nutzfahrzeuge vom Kastenwagen über einen Citybus bis zum Lkw - werde man in Steyr künftig auf die Schwerpunkte Elektromobilität, Wasserstofftechnologie und autonomes Fahren setzen. "Damit kann der traditionelle Industriestandort mit seinen hoch qualifizierten Beschäftigten unter der wiederbelebten Marke Steyr einer erfolgreichen Zukunft entgegensehen", versicherte Wolf in der Mitteilung.

Emler gratulierte Wolf, der am Donnerstag in Steyr war, zum Kauf des "tollen Werkes". Jetzt wolle sich der Betriebsrat so schnell wie möglich mit dem neuen Eigentümer an einen Tisch setzen. Denn "je mehr Arbeitsplätze erhalten werden umso besser", klang Emler eher zweckoptimistisch. Wie die Belegschaft den Verkauf aufgenommen hat, dazu machte er keine Angaben. Noch im April hatten ja zwei Drittel gegen Wolfs Übernahmekonzept votiert. (Red./APA)

