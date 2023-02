Wolfgang Kragl ist bereits knapp zwanzig Jahre beim Fahrzeuglogistik-Experten Hödlmayr tätig und begann seine Laufbahn 2002 im Controlling der Hödlmayr International AG. Drei Jahre später übernahm er die Controlling-Leitung des österreichischen Tochterunternehmens Hödlmayr Logistics GmbH. Ab dem Jahr 2009 wurde das Transportwesen-Management zu seinem definierten Schwerpunkt. Es folgten Entsendungen an internationale Tochter-Standorte (Slowakei und Tschechien), bis er 2011 in die Hödlmayr Logistics GmbH zurückkehrte und dort bis zuletzt als Service Center Manager Transport die Verantwortung für die Lkw-Werkstätte, die Disposition sowie den Fuhrpark trug.

In seiner neuen Funktion steht nun die strategische Weiterentwicklung im Bereich Transport im Fokus. Zudem bleibt er die zentrale Schnittstelle zwischen dem Vorstand und den jeweiligen TransportleiterInnen in den Niederlassungen. Wolfgang Kragl studierte "Produktion und Management" an der FH Steyr sowie „Supply Chain Management“ an der Universität Vaxjö, Schweden. Der 42-Jährige ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt mit seiner Familie in Perg.