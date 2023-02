Die Nachfrage nach neuen oder neuwertigen Paletten bleibt unterdessen groß. "Mit einem solchen Anstieg der Kosten allein in diesem Beschaffungsbereich hätte niemand kalkulieren können. Jetzt müssen wir wohl für die nächsten Jahre mit Mehrkosten auf verdoppeltem Niveau rechnen", so Peschmann. Grund zur Entwarnung gäbe es nicht. Tatsächlich hätte sich in den letzten Wochen der Preis pro Palette um die 15,00 Euro eingependelt, was eine Verdopplung der Kosten innerhalb von knapp einem Jahr ausmache. Auf der einen Seite sei die Nachfrage nach Bauholz so groß geworden, dass es zu einem raren Gut auf dem Weltmarkt geworden sei. Zudem ruckle die logistische Warenbeschaffung weltweit.

Nach Beobachtung von Veltins gebe es im logistischen Bereich auch in der Region so gut wie keine freien Lagerflächen mehr, weil verschiedenste Güter aufgrund eines weltweit gestörten Warenflusses zwischengelagert werden müssen. Dieses Puffern von Warenbeständen blockiere veritable Palettenmengen, die damit temporär nicht zur Verfügung stehe. Hinzu trete der pandemisch beschleunigte E-Commerce-Bereich, der vielerorts neue Hochregallagerkapazitäten schaffe und damit die Nachfrage nach der profanen, aber unverzichtbaren Euro-Palette weiter in die Höhe schnellen lässt. Veltins hatte frühzeitig Vorkehrungen getroffen, dass man angesichts der unsicheren Zukunft gerüstet sei. "Die Bestände sind nach und nach hochgefahren worden, sodass das Vollgut weiter mit Volldampf in den Markt geschickt werden kann", sagt Peschmann.