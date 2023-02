Wegen des Besuchs von Papst Franziskus in der Slowakei ist mit vorübergehenden Sperren der Grenzübergangsstelle Kittsee-Jarovce (A6) für Lkw und einer entsprechenden Beeinträchtigung des Güterverkehrs zu rechnen. Am 14. und 15. September 2021 wird es zu folgenden Zeiten voraussichtlich zu Sperren für den Lkw-Verkehr an dieser Grenzübergangsstelle in Richtung Slowakische Republik kommen:

14. September: 06:30 bis 08:00 Uhr

14. September: 19:00 bis 20:00 Uhr

15. September: 06:00 bis 08:00 Uhr

15. September: 10:30 bis 13:30 Uhr

Laut ÖAMT betrifft das temporäre Einfahrverbot in Richtung Slowakei am Grenzübergang Kittsee alle Lkw über 3,5 Tonnen HzG. Der Verkehrsclub empfiehlt für den Schwerverkehr eine weiträumige Umfahrung des Gebiets. Lkw zwischen 3,5 Tonnen bis 7,5 Tonnen HzG können den Grenzübergang Berg benützen. Laufend aktualisierte Verkehrsmeldungen sind auf der Website des ÖAMTC zu finden: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice/