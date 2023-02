Die WKO informiert in einer Aussendung darüber, dass zwei der wichtigsten italienischen Gewerkschaften (CGIL und UIL) zu einem Generalstreik aufgerufen haben. Der Generalstreik in Italien soll am 16. Dezember 2021 für 24 Stunden stattfinden soll. Die WKO beruft sich dabei auf Informationen der IRU. Demnach ist der Streik im Gütertransport und für die Logistikbranche für den ganzen Tag angesetzt. Nicht-italienischen Unternehmen, die tagsüber Transporte in Italien durchführen wollen, wird empfohlen, die Situation mit ihren Kunden zu klären.