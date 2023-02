Die Ing. Gerold Reischl Gartengestaltung GmbH im 23. Wiener Gemeindebezirk ist sie beim Verlegen von Rollrasen ebenso gefragt wie bei komplexen Landschaftsbau-Projekten. Ein Schwerpunkt ist zudem die Baumpflege. Um all diese Anforderungen bestmöglich abzudecken, bedarf es einer gut ausgebildeten Mannschaft und einer perfekt zum Aufgabengebiet passenden Gerätschaft. Ständig mit der Problematik konfrontiert, sperrige Werkzeuge sowie Baumaterial und Maschinen zu transportieren, entdeckte man schon vor geraumer Zeit die Qualitäten des Fuso Canter. Durch den Canter-Spezialisten Baumgartner in unmittelbarer Nähe zu Pappas in Wr. Neudorf auf das Tätigkeitsfeld feinabgestimmt, ist der belastbare Canter das ideale Basisfahrzeug in der 3,5-Tonnen-Klasse. Dank des aufgebauten Kippers kann er schwere Lasten schultern und ist dabei immer noch handlich genug, um auch auf kompakten Wegen innerhalb der Wiener Parks eingesetzt zu werden. Hinzu kommt seine Eignung als Zugfahrzeug, wenn größere Maschinen regional transportiert werden.

Philipp Reischl: „Für unsere Arbeiten bietet der Fuso Canter ziemlich perfekte Voraussetzungen. Durch die 3,5-Tonnen-Typisierung kann er von vielen Mitarbeitern gefahren und mit einfachen Mitteln an die Mehrheit unserer Anforderungen leicht angepasst werden. Die Zusammenarbeit mit Pappas und Baumgartner, die beide nicht weit von unserem Betrieb entfernt sind, bestätigt unsere Kaufentscheidung zusätzlich.“