Die am 19. und 20. Juni 2021 stattfindenden Interschutz Community Days gepaart mit den FireFit European Championships übertreffen die Erwartungen der Organisatoren. Über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland haben sich für die Europameisterschaften angemeldet. Vom 14. bis 17. Juni finden die Qualifikationsläufe statt, die finalen Wettkämpfe folgen am 19. und 20. Juni. "Die Teilnehmerplätze waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht", so Daniel Berger vom Betriebssportverband Hannover. "Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe und den Ausstellungsbereich mit vielen interessanten Produkten und Lösungen. Das Messegelände in Hannover ist der ideale Ort für dieses Event."

Diese finden im Rahmen der Interschutz Community Days statt. Mehr als 30 Unternehmen und Organisationen präsentieren sich auf dem Freigelände. "Die Resonanz der Aussteller und Partner hat deutlich gemacht, wie wichtig Präsenzevents sind", so Martin Folkerts, Projektleiter der Interschutz bei der Deutschen Messe AG. "Ganz besonders freuen wir uns, dass wir wieder Besucher auf dem Messegelände begrüßen können. Interessierten, die nicht nach Hannover reisen können, bieten wir die Highlights der Vorkämpfe und die Live-Wettkämpfe am Wochenende als Online-Stream an."

Einige kostenfreie Tickets für den 19. und 20. Juni sind noch verfügbar, die Ausstellung und der Live-Stream sind auch unter www.interschutz.de abrufbar.