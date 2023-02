Die Konzentration auf das Wesentliche ist in der DNA des steirischen Fahrzeugbauers Essential Vans fest verankert. Das zeigt sich an allen bisher ausgelieferten Vans, völlig unabhängig von Ausstattungsgrad und Preisklasse. Dass eine noch bessere Raumausnutzung möglich sein muss, war bei Christopher und Markus, den Eignern von Essential Vans, in den letzten Monaten oft zu hören. Zwischenzeitlich wurde aus der ursprünglichen Vision Realität: Ihre Premiere steht unmittelbar bevor.

Als passenden Ort dafür hat man sich die am kommenden Wochenende (6. bis 8. August) am Grottenhof im steirischen Leibnitz stattfindenden „Van Days 2021‟ ausgesucht. Das größte Zusammentreffen der heimischen Vanlife-Community hat schon im letzten Jahr gezeigt, welch enormes Potenzial hier vorhanden ist. Heuer wird alles nochmal ein Stück größer, ohne dabei an familiärem Charakter zu verlieren. Die Premiere des neuen Essential Vans-Modells wird somit unter den Augen zahlreicher Van-Experten über die Bühne gehen, und gleichzeitig werden sich an den drei Tagen wieder viele Neueinsteiger am Ausstellungsgelände tummeln. Das neue Modell spricht beide Gruppen an – das kann an dieser Stelle bereits verraten werden. Verraten werden kann auch, dass die Basis einmal mehr ein Mercedes-Benz Sprinter aus dem Hause Pappas liefert.

Christopher Bickford (GF Essential Vans): „Ich freue mich auf die Van Days, auf die Premiere unseres neuen Modells und auf die Reaktionen der Besucher. Es ist immer spannend, neue Wege zu gehen, Wege von denen man selbst überzeugt ist aber nicht weiß, ob sie auch angenommen werden. Gleichzeitig werden wir bei den Van Days erstmals auch Kundenfahrzeuge von uns sehen, darauf freue ich mich natürlich auch sehr.‟ Markus Beneditschitz (GF Essential Vans): „Bei aller Begeisterung für das Basisfahrzeug steht für mich immer das, was man damit machen kann, im Vordergrund. Wir wollen nicht den Van zum Hobby unserer Kunden machen, sondern das Reisen, den Outdoor-Sport oder den Alltag mit unseren Um- und Ausbauten unterstützen. Die Funktion steht im Vordergrund, eine hohe Qualität liefert die Garantie, dass unsere Kunden viele Jahre Freude mit ihrem Werkzeug haben.“