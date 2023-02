Der TÜV Süd hat für das Trailer-Telematik-System TrailerConnect von Schmitz Cargobull erneut ein GDP-Zertifikat ausgestellt. Damit ist das System für temperaturgeführte Transporte mit hohem Qualitätsanspruch prädestiniert. Das GDP-Zertifikat ist damit für zwei weitere Jahre gültig.

„Nachdem wir uns 2018 erstmalig durch den TÜV Süd nach GDP haben zertifizieren lassen, war das Feedback sehr positiv", sagt Marnix Lannoije, Geschäftsführer Cargobull Telematics. Durch die Zertifizierung von TrailerConnect konnten unsere Kunden für ihre GDP-Audits ein wichtiges Zertifikat vorlegen, das die hohe Qualität und Sicherheit unserer Produkte, bescheinigt. Zudem wurde uns von unseren Kunden gesagt, dass das GDP-Zertifikat ein wesentlicher Bestandteil zur Autorisierung von Transporten der Covid 19-Impfstoffe sei.“

Die Pharma-Industrie wächst seit Jahren weltweit kräftig. Parallel wachsen das Transportvolumen und vor allem der Bedarf an lückenloser Kontrolle und Dokumentation der Lieferkette. Bereits 2013 hat die europäische Kommission daher die „Good Distribution Practice of medicinal products for human use“ (GDP)“ zur Qualitätssicherung und zum Schutz vor gefälschten Arzneimitteln eingeführt.

Hersteller, Pharma-Großhändler und Apotheker müssen ihre Prozesse jährlichen GDP Audits unterziehen. „Mit unserem GDP-Zertifikat können wir unseren Kunden über die komplette Prozesskette von der Aufnahme der Daten im Trailer, über die Datenspeicherung bis zur Darstellung im Portal bzw. zur Weiterleitung in der API (Schnittstelle zur Datenweitergabe an Drittsysteme) die volle Prozesssicherheit gewährleisten und dokumentieren“, erklärt Marnix Lannoje.

Im Rahmen der Auditierung durch den TÜV Süd wurden die Themenfelder Schnittstellenbeschreibung, Datenspeicherung, Datensicherung, Risikoanalyse für Softwareentwicklung/Software-Update/Datensicherung, Organisatorische Prozesse und Strukturen im Unternehmen, Handbuch zur Software, Spezifizierung der Sensorik, Unternehmensbeschreibung, der Managementbericht 2020, das Qualitätsmanagementhandbuch und die ISO 9001 im Detail betrachtet.