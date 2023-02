Wohin der ruinöse Preiskampf im Transportsektor führt, lässt sich derzeit besonders deutlich am Spotmarkt ablesen. Den Zahlen der Transportbörse Timocom zufolge bewegt sich das Verhältnis von eingestellten Ladungen zu angebotenen Lkw auf innerdeutschen Relationen seit Frühjahr dieses Jahres auf einem extremen Niveau. Im Durchschnitt werden vier Mal mehr Ladungen eingestellt, als Lkw zur Verfügung stehen. Dieses Ungleichgewicht hat erhebliche Auswirkungen auf die Preise. Allein für den Mai liegt die Steigerungsrate gegenüber dem Vormonat laut dem Transport Market Monitor von Transporeon bei 8,4 Prozent.

In der Kontraktlogistik wirkt sich die hohe Beförderungsnachfrage nach Einschätzung von ELVIS hingegen bislang allenfalls bedingt auf die Entgeltentwicklung aus. Gerade die kleinen und mittelständischen Speditionen und Frachtführer haben sogar weiterhin große Probleme, offenkundige und nachvollziehbare Kostensteigerungen – insbesondere bei Kraftstoffen – umzulegen. Darüber hinaus erschweren es der anhaltende Fahrpersonalmangel einhergehend mit Corona-bedingten Lieferengpässen bei Zugmaschinen, Aufliegern und Ersatzteilen den Unternehmen, ihre Kapazitäten kurzfristig der gestiegenen Nachfrage anzupassen.

„Vor diesem Hintergrund sind die Verlader gut beraten, ihre Blockadehaltung aufzugeben und für gute Leistungen endlich faire und angemessene Preise zu zahlen“, fordert Eschborn. „Andernfalls sind Marktkonzentrationen in erheblichem Umfang die erwartbare Folge.“ Spätestens dann werde es ohnehin zu Preisanpassungen in beträchtlichem Umfang kommen. Bis dahin sei jedoch mit erheblichen Störungen in den Lieferketten zu rechnen. Eschborn: „Die Logistik muss endlich als immanenter Bestandteil der Wertschöpfungskette Anerkennung finden. Nur so lässt sich die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nachhaltig sichern.“