Sudhäuser gibt es deren viele, ein ganz besonderes Exemplar aus reinem Kupfer findet sich im Innviertel, genauer gesagt in der Stadtgemeinde Altheim. Rund um die Uhr erstrahlen hier die in den 60er-Jahren gefertigten Kessel in hellem Glanz, ohne dass man ihnen ihr stetiges Werken ansehen würde.

Nach rund 350 aktiven, von Fleiß und Innovationen geprägten Jahren entschloss sich die Brauerei Raschhofer dazu, erstmals in Österreich ein Zwickl in der Flasche abzufüllen. Ein Schritt, dem im Laufe der folgenden 25 Jahre viele Brauereien gefolgt sind, ohne dabei am Sonderstatus von Raschhofer jemals ernsthaft zu rütteln. Internationale Auszeichnungen belegen dies umfassend. Belegt wird bei Raschhofer auch, dass eine Biererlebniswelt inmitten einer voll aktiven Brauerei keine Utopie ist. Gruppen ab 10 Personen bekommen die Möglichkeit, sich „bierisch‟ weiterzubilden, ganz ohne erhobenen Zeigefinger und gleichzeitig mit der Garantie, bei der Abschlussverkostung neue Geschmacksnuancen zu entdecken. Auch der Blick vom Brauturm aus, rein ins Land und zum Teil bis rüber nach Bayern, ist ein besonderes Erlebnis.