Norbert Schütz setzt wieder auf ein spezielles Nutzfahrzeug aus dem Iveco-Produktportfolio. Zusammen mit einem Saugbaggeraufbau der Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH (MTS) ist ein besonderes Fahrzeug entstanden. Die Auslieferung erfolgte über den Iveco Händler H. J. Prem in Memmingen, der auch die nötigen Umbauten am Fahrgestell vornahm. Die Ausgangsbasis für den neuen Saugbagger bildet ein X-Way-Fahrgestell mit der langen Bezeichnung „AS350X51ZY/PS HR ON+“. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein 8x4-Fahrgestell mit zwei angetriebenen Hinterachsen, einer zwangsgelenkten Nachlaufachse, einem Radaußenantrieb am Hinterachstandem, einem 4.500-Millimeter-Radstand, einem technisch zulässigen Gesamtgewicht von 35 Tonnen, einem Active-Space-Großraumfahrerhaus, einer Luftfederung an der Hinterachse und einem 510 PS starken Cursor-13-Motor nach Euro-VI/D-Norm.

Der Iveco-Händler H. J. Prem verbesserte das Fahrgestell weiter, bevor es zum Aufbauhersteller ging. Zum Beispiel wurde der AdBlue-Tank hinter den Dieseltank versetzt, damit ein nachgerüsteter hochgezogener Auspuff Platz fand. Zudem wurde der Rahmenüberhang gekürzt und eine Rückfahrkamera installiert, die mit dem Iveco-Infotainmentsystem harmoniert. Lampenbügel mit LED-Rundumleuchten, Blitzer und Umrissleuchten am Fahrerhausdach sowie ein Frontschutzbügel und graue Zierleisten am Kühlergrill komplettieren den Umbau.