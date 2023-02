Im Zusammenhang mit nachhaltigen Mobilitäts- und Transportlösungen wird oft von einem sogenannten Henne-Ei-Problem gesprochen: Was kommt zuerst, die Fahrzeuge oder die Infrastruktur? Das betrifft neben der batterieelektrischen E-Mobilität vor allem den Wasserstoff und das dazu nötige Versorgungsnetz. Sogenannte eFuels – das sind mittels eines elektrochemischen Verfahrens hergestellte, synthetische Kraftstoffe – hätten dieses Problem nicht. Man kann sie beliebig den herkömmlichen Kraftstoffen beimischen und die bestehende Transport- und Tankstelleninfrastruktur weiter nutzen. Es müssten lediglich die Produktionskapazitäten aufgebaut werden.

Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass derzeit gerade einmal ein Prozent des gesamten Fahrzeugbestands in Österreich als batterieelektrische Fahrzeuge gelten. Die Nutzungsdauer eines Kfz beträgt hierzulande üblicherweise nicht weniger als 10 bis 15 Jahre. Rasche Effekte im Bereich der CO2-Einsparungen lassen sich angesichts der Beschaffenheit der Bestandsflotte daher nicht durch die E-Mobilität alleine erzielen.

„In der Diskussion, wenn es um eine klimafreundliche Mobilität geht, liegt der Fokus oft ausschließlich auf Neufahrzeugen. Aber wir müssen uns auch verstärkt mit dem Bestand beschäftigen. Wie können jene Autos, die momentan mit herkömmlichem Benzin oder Diesel betrieben werden, auf saubere Alternativen umgestellt werden. Ein reiner Fokus auf die Neuzulassungen für die Zielerreichung 2040 wird uns nicht weiterbringen.“ sagt Magnus Brunner, Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Man sollte sich ideologisch unaufgeregt überlegen, welche Möglichkeiten es zusätzlich zur E-Mobilität gibt, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Ein herkömmliches Fahrzeug, das mit alternativen Kraftstoffen angetrieben wird, sei genauso CO2-neutral. „Nicht der Verbrennungsmotor ist das Problem, sondern die CO2-Emissionen sind das Problem“, betont Brunner. Man sollte daher nicht Technologien gegeneinander ausspielen, denn für die CO2-Bilanz sei es nicht entscheidend, wie der Antriebsstrang aussieht.

Ins gleiche Horn stößt Alexander Klacska, Spartenobmann Transport und Verkehr in der WKÖ. Letztlich geht es um die Entwicklung von Technologien zur Speicherung nachhaltig erzeugter Energie. Dies könne sowohl in einer Batterie, in Form von Wasserstoff oder eben mit sogenannten eFuels, also synthetischen Kraftstoffen, erfolgen. Klacska betont die nötige „Diversität in der Technologie“ und spricht sich gegen eine ideologische Diskussion „E-Mobilität versus Verbrenner“ und eventuelle Verbote derselben aus.