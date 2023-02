Das von Shell im Test eingesetzte Bio-LNG wird aus landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt. Es erfüllt die Kriterien der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2 (REDII) der Europäischen Union und ist ein Produkt nachhaltiger Kreislaufwirtschaft. Alle Kunden erhalten entsprechende Bestätigungen über die Nachhaltigkeit und CO2-Vorteile des Produkts. Es gibt bereits Pläne zur weiteren Ausweitung der Bio-LNG-Produktion von Shell für den Güterfernverkehr. So soll in den Niederlanden die Bio-LNG Anlage von Nordsol die Produktion aufnehmen und ins europäische Versorgungsnetz von Shell einliefern. Und in Köln wurde bereits ein Bauantrag für eine 100.000 Tonnen Anlage zur Herstellung von Bio-LNG im Shell Energy and Chemicals Park Rheinland eingereicht. Bereits ab 2023 könnte damit eine flächendeckend Versorgung der Shell-Tankstellen mit Bio-LNG möglich sein.