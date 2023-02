Die nach Automotive-Standards zertifizierten Batteriepacks können laut Ecovolta vielseitig eingesetzt werden und eigenen sich speziell für elektrische Nutzfahrzeuge, Maschinen und Boote. An diesen Anwendungen wachse das Interesse in europäischen und internationalen Märkten aufgrund schärfer werdender Umweltanforderungen derzeit besonders stark. So würden Kommunen und Logistikbetriebe zunehmend elektrische Nutzfahrzeuge anbieten, um ihre Klimaziele zu erfüllen. Bauunternehmen setzen elektrische Baumaschinen zur Erfüllung nationaler Emissionsvorschriften ein.

"Von Bau- und Landmaschinen über Flurförderfahrzeuge und Seilbahnen bis hin zu Booten, Motorrädern und Robotern: unsere Batterien werden bereits in zahlreichen Fahrzeugen und Maschinen eingesetzt", erklärt Benjamin Friedrich, Chief Operating Officer von Ecovolta. "Basierend auf der Erfahrung aus diesen Anwendungen hat unser Team die neue Generation der Traktionsbatterien entwickelt. Unter anderem wurden die mechanische Konstruktion, Materialien und Anschlüsse der Batterie verbessert sowie das Batteriemanagement optimiert."