Während einige Branchen große Probleme durchleben, wurde die KEP-Branche durch die Corona-Krise bislang "beflügelt": So beförderte DPD Austria von Januar bis Ende September über 4,8 Mio. Pakete – das entspricht einem Zuwachs von 5,8 Mio. Paketen beziehungsweise einem Plus von 21% zur Vorjahresperiode. Den größten Sprung gibt es im B2C-Bereich, DPD Austria verzeichnet einen Anstieg um mehr als 54 Prozent. "In Paketen gerechnet sind das um fast 7,6 Mio. mehr als in den ersten neun Monaten im vergangenen Jahr", betont Rainer Schwarz und ergänzt: "Ein Ende des Wachstums ist nicht absehbar."

Im B2B-Bereich – dem DPD-Hauptgeschäftszweig – blieb die Paketmenge von Jänner bis Ende September mit rund 27 Millionen relativ konstant. Diese positiven Geschäftsentwicklungen verstärken die Investitionsoffensive. DPD hat im Laufe des vergangenen Jahres rund 20 Mio. Euro in Gebäude, Frachtraum, Technik, Sicherheit und Fuhrpark investiert. Depots wurden ausgebaut und ein neues bei Gerasdorf/NÖ errichtet. Zudem wurde in acht Niederlassungen die Fördertechnik erweitert.