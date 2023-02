In Deutschland fehlen über 23.000 Lkw-Parkplätze, laut einer Studie der Bundesanstalt für das Straßenwesen. Die Folge: zugeparkte Seitenstreifen an den Autobahnen, überfüllte Rastanlagen und überschrittene Lenkzeiten. Um den Lkw-Fahrern diese Herausforderungen zu ersparen, können Fuhrparkmanager bereits im Rahmen der Routenplanung einen Parkplatz buchen. Shell bietet seinen Tankkartenkunden den Truck Parking Service in Kooperation mit Partnern wie beispielsweise TRAVIS Road Services an. Fuhrparkmanager können so im Vorfeld für ihre Fahrer sichere, saubere und gut gelegene Parkplätze auf ihrer Strecke online reservieren und diese direkt über die Shell Card abrechnen.

„Die zeitraubende Parkplatzsuche kann zusätzliche Kosten durch Lenkzeitüberschreitungen verursachen, erhöht den Kraftstoffverbrauch und somit auch den CO2-Ausstoß“, erklärt Rainer Klöpfer, Geschäftsführer euroShell Deutschland GmbH & Co. KG. „Mit unserem Truck Parking Angebot ermöglichen wir Shell Card Kunden die einfache digitale Buchung eines komfortablen und vor allem sicheren Parkplatzes sowie eine gesammelte Abrechnung im Shell Fleet Hub.“

Einer der Shell Truck Parking Partner ist Travis Road Services, der ein deutschlandweites Lkw-Stellplatznetz mit weiteren Parkplätzen in Österreich bietet. Dabei steht besonders die Sicherheit im Fokus, die den hohen Shell Standards entspricht: Nahezu alle Parkplätze sind umzäunt und beleuchtet, der Großteil ist videoüberwacht und auch eine Personalüberwachung wird vereinzelt angeboten. Mit gepflegten Sanitäranlagen bieten die meisten Parkplätze den Fahrern zudem umfassenden Komfort.

„Für den Warentransport von A nach B ist die Gewissheit eines sicheren Zwischenstopps sehr wichtig. Deshalb bieten wir Spediteuren und anderen Logistikunternehmen eine umfassende und sichere europäische Lkw-Parklösung an“, so Dennis van Veggel, CEO TRAVIS Road Services. „Die Lkw-Parkplätze sind für alle Shell Card Inhaber über unsere TRAVIS-Buchungsplattform leicht zugänglich. Ein zu den vorausgewählten Sicherheitspräferenzen und weiteren Bedürfnissen passender Lkw-Parkplatz ist immer in der Nähe.“

Neben TRAVIS Road Service arbeitet Shell auch mit der Park Your Truck GmbH zusammen, die Parkflächen nahe Autobahnen auf Firmengeländen anbietet. Durch verschiedene Partner haben Geschäftskunden von Shell eine große Auswahl an Lkw-Parkplätzen, und das Energieunternehmen möchte diesen Service auch in Zukunft weiter ausbauen, um dem Parkplatzmangel entgegenzuwirken.