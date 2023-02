Rund 40 zusätzliche Umfänge im Interieur und Exterieur sowie spezielle Designelemente verleihen der Actros-"Edition 2" einen besonderen Charakter. Er bietet eine ganze Reihe von Ausstattungsmerkmalen, die besonderen Luxus bieten. Dazu zählen im stilvollen Interieur unter anderem das Armaturenbrett und die Türgriffe in Nappaleder, diverse Interieurteile in Carbonoptik sowie die Dachluke mit Ambientebeleuchtung. Ins Auge stechen sofort die exklusive Beklebung der Seitenwand mit einem Sternepattern, der Schriftzug „Edition 2“ in der lackierten Sonnenblende, das Actros-Emblem vorne, der Actros-Schriftzug an der Fahrerhausrückwand oben, vier LED-Zusatzscheinwerfer in der Sonnenblende sowie drei LED-Arbeitsscheinwerfer hinter dem Fahrerhaus.