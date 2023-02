Bereits 2008 bestellte Firmenchef Ingo Weise seinen ersten Trailer in Triptis – und ist der Marke bis heute treu geblieben. Rund 100 Auflieger und Anhänger von Fliegl hat Weise im Laufe der Jahre gekauft. „Anfangs wegen der regionalen Nähe. Aber bei Fliegl stimmt auch die Qualität, die Mitarbeiter sind nett, und wenn man doch mal ein Ersatzteil braucht, ist das schnell beschafft“, sagt Ingo Weise. Passend zum 30-jährigen Fliegl-Jubiläum hat er nun den 30. Auflieger allein in diesem Jahr bestellt – das Geschäft läuft gut.

An der Ausstattung hat Weise nicht gespart: Der Drei-Achs-Gardinensattel vom Typ SDS 390 RoadRunner bietet viele nützliche Details, die den neuen Trailer sicherer und effizienter machen. So ist etwa das automatische Reifendrucküberwachungs- und Füllsystem TIS (Tyre Inflate System) an Bord. "Korrekter Luftdruck verringert den Verschleiß und beugt Reifenplatzern vor. Und wenn über die Laufzeit ein oder zwei Reifenplatzer auf der Autobahn verhindert werden, hat sich das System schon bezahlt gemacht", sagt der Chef.

Die SAF-Scheibenbremsachsen sind mit einer elektronischen Bremsbelagverschleißanzeige ausgestattet, und das Trailer-Info-Modul meldet diverse Fahrzeugdaten wie Achslasten, Kilometerleistungen oder Diagnose- und Systemmeldungen. Die erste Achse ist zudem als automatische Liftachse ausgeführt, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe: Benötigt die Zugmaschine mehr Traktion zum Anfahren, lässt sich die erste Achse auch unter Last anheben, so verlagert sich mehr Gewicht auf die Sattelplatte. Ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h senkt sich die Achse automatisch wieder ab.

Ob Papier, Baustoffe, Automotive- oder Maschinenbauteile, die Spedition Weise transportiert fast alles. Daher ist der Mitnahmestapler häufig im Einsatz: "An Baustellen ist oft der Kran gerade nicht verfügbar, dann laden wir selber ab. Und wir beliefern auch Privatkunden frei Bordsteinkante, da brauchen wir den Stapler", berichtet Ingo Weise. Der Mitnahmestapler parkt in der Halterung am Heck; das Kontergewicht an der Front des Aufliegers sorgt für ein sicheres und stabiles Fahrverhalten. Damit der Stapler den Trailer auch mit schweren Lasten befahren kann, ist der 30 Millimeter starke Ladeboden mit längs verlaufenden Unterzügen verstärkt.