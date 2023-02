Wir laden Transportunternehmen aus ganz Europa dazu ein, im Rahmen der Sustainable-Reality-Umfrage ihre Ansichten zum Thema Nachhaltigkeit zu formulieren. Im letzten Jahr haben 985 Unternehmen an der Umfrage teilgenommen, was uns bisher bereits einen tiefen Einblick in dieses hochaktuelle Thema geben hat.



Jetzt sind Sie an der Reihe. Teilen Sie Ihre Meinung und Erfahrungen rund um das Thema Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen mit uns und werden Sie Teil der Studie.



Für jeden Teilnehmer pflanzen wir gemeinsam mit TreeNation einen Baum, um Ihr Engagement zu belohnen und der Umwelt etwas zurückzugeben.



Hier geht’s zur Umfrage.