Ebenfalls auf der Solutrans wurde im Rahmen des Diner de Gala der neue Toyota Hilux als Gewinner des 6. International Pick-up Award 2022/2023 (IPUA) bekannt gegeben. „Seit 2009 wird der International Pick-up Award (IPUA) alle zwei Jahre an den effizientesten 1-Tonnen-Pick-up verliehen. Da es sich um ein multifunktionales Fahrzeug handelt, das weltweit produziert und verkauft wird, entwickeln sich sowohl das Produkt als auch der Markt ständig weiter, wobei viele Marken hohe Standards in Bezug auf Leistung, Sicherheit, Fahrer- und Fahrgastkomfort setzen", erklärte Jarlath Sweeney, Vorsitzender der Jury des International Van of the Year Award, die den Wettbewerb organisiert. Bevor der Gesamtsieger gekürt wird, werden die nominierten Modelle von der Expertenjury des IVOTY in einem speziell organisierten Gruppentest bewertet und analysiert. Dieses Mal fand die Veranstaltung Anfang Oktober in Kroatien in der Nähe von Zadar statt.