DB Schenker arbeitet für die Nutzung von hybriden Pharmabehältern mit dem Unternehmen SkyCell zusammen. Das in der Schweiz ansässige Unternehmen SkyCell stellt innovative, temperaturgesteuerte Luftfrachtcontainer für pharmazeutische Lieferketten her, die eine Innentemperatur von -80°C bis -15°C für mindestens fünf Tage und Temperaturen von +2°C bis +8°C und +15°C bis +25°C für mehr als acht Tage aufrechterhalten können. Im Rahmen der neuen Partnerschaft mit SkyCell wird das Leistungsportfolio von DB Schenker um eine weitere zuverlässige Verpackungslösung für den weltweiten Transport von lebensrettenden pharmazeutischen Produkten, beispielsweise Impfstoffe gegen Covid-19, ausgebaut.

SkyCell bietet hybride temperaturgeführte Containerlösungen an, die einen effizienten Transport von wichtigen Impfstoffen und anderen pharmazeutischen Produkten in Gebiete ermöglichen, in denen es die notwendige Kühlinfrastruktur nicht gibt. Die hochwertigen Hybrid-Container ermöglichen konstante Temperaturen. Die autarke Laufzeit von Containern mit Temperaturen von +2° bis +8°C und von +15°C bis +25°C kann mehr als acht Tage lang ihre Temperatur ganz ohne Strombedarf halten. Diese Zeit kann durch Selbstaufladung in einer kühlen Umgebung verlängert werden. Bei Behältern mit Temperaturen von -80° bis -60° C und -30° bis -15° C sind es fünf Tage. Je nach Größe kann ein einzelner Container 30.000 bis 60.000 Impfstoff-Fläschchen aufnehmen. Da Container leicht, effizient, wiederverwendbar sind und aus umweltfreundlichem Material bestehen, zahlen sie auch auf die Nachhaltigkeitsambitionen von DB Schenker ein.

„Bei der Bewältigung der Pandemie kommt es weiterhin auf die Logistik an. DB Schenker transportiert bereits weltweit Impfstoffe gegen Covid-19", sagt Thorsten Meincke, Vorstand für Luft- und Seefracht bei DB Schenker. "Mit der Vereinbarung erweitern wir unser bereits bestehendes, breites Portfolio an Logistikdienstleistungen rund um das Gesundheitswesen. Unseren Kundinnen und Kunden können wir nun noch mehr geeignete Kapazitäten bieten, um den großen Roll-out von Impfungen rund um den Globus anzutreiben. Mit SkyCell haben wir dabei einen hervorragenden Partner gefunden, um hohe Qualität auf globaler Ebene zu liefern.“