Der brandneue 13-Liter-Motor von Scania wird in Södertälje gebaut und trägt, wie sein Vorgänger, die Bezeichnung DC13. Allerdings arbeiten Ingenieure von Scania schon seit mehr als fünf Jahren gemeinsam mit Motorenentwicklern des Schwesterunternehmens MAN zusammen, um ein neues Aggregat für den Fernverkehr zu entwickeln. „Common Base Engine 1“, abgekürzt „CBE1“, ist der Name des projektierten Konzernmotors der 13-Liter-Klasse, an dem rund 120 Entwicklungsexperten beider Marken gemeinsam arbeiten. Man darf davon ausgehen, dass der nun vorgestellte DC13-Motor bereits ein Ergebnis dieser Kooperation ist.

Eingebaut soll der „CBE1“ künftig nicht nur bei den Fahrzeugen von Scania werden, sondern ab 2025 auch bei MAN. Letztendlich wird die CBE-Motorplattform bei allen Nutzfahrzeugmarken, die Volkswagen unter dem Dach von Traton versammelt hat, zum Einsatz kommen. Dies sind neben MAN und Scania die US-Marke Navistar und Volkswagen Caminhões e Ônibus aus Brasilien.

Mit dieser Strategie der gemeinsam genutzten Plattformen und Bauteile für alle Unternehmen im Traton-Verbund, will Volkswagen sein äußerst erfolgreiches Mehr-Marken-Konzept aus dem Pkw-Bereich auf das Nutzfahrzeugsegment übertragen. Dass dies prinzipiell möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, hat Konkurrent Daimler Truck bereits bewiesen.