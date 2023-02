Bleiben Sie am Ball: Wir berichten über die wichtigsten Branchennews und aktuelle Entwicklungen im Nutzfahrzeugsektor. Neue Produkte und Technologien sind dabei ebenso Thema, wie effizientes Fuhrpark-, Reifen- und Flottenmanagement sowie Wartung, Service und Ersatzteile. Die Highlights in dieser Ausgabe sind unter anderem die Pläne von IKEA für eine emissionsfreie Möbelzustellung in ganz Wien oder auch die Tests der MAN-Baufahrzeugreihe sowie des neuen Mercedes-Benz Arocs.

Das neue TRAKTUELL im September 2021 - hier geht's zum ePaper!