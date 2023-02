Zusammen mit der App New Generation DAF wurde außerdem die DAF Virtual Experience eingeführt, eine immersive und interaktive Online-Umgebung, die das physische Äquivalent im DAF Experience Center in Eindhoven überzeugend nachbildet. Diese virtuelle Sphäre bietet Shows, Präsentationen, Videos, einen Live-Chat und sogar die Möglichkeit, sich für eine virtuelle Fahrt in den neuen XG- und XG+-Modellen zu registrieren. Auch ein Besuch im DAF-Museum und ein virtueller Webshop sind auch enthalten. Weitere Funktionen werden im Laufe des Jahres hinzugefügt.