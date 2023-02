Umfangreiche Investitionen in moderne Produktionsstätten haben vor Kurzem zur Einführung einer neuen Generation von effizienten Hinterachsen geführt. Nun lief die dreimillionste Achse vom Band. Um kontinuierliche Qualität sicherzustellen und die Effizienz der Antriebsstränge zu gewährleisten, begann DAF Trucks früh Achsen vorwiegend selbst zu entwickeln und zu produzieren. Im Jahr 1971 wurde die Produktion in das Werk in Westerlo verlegt, in dem auch die DAF-Fahrerhäuser gefertigt werden.

Täglich produziert DAF in dem an der E313 zwischen Lüttich und Antwerpen gelegenen Werk über 600 Vorder- und Hinterachsen. "Da jeder Lkw einzigartig ist, werden die Achsen auch auf die jeweilige Anwendung abgestimmt," erklärt Werksleiter George Beekwilder. "Vorderachsen, Führungsachsen, Vorlaufachsen, Tandemachsen mit Einzel- oder Doppelantrieb, Lenkachsen, Achsen mit oder ohne Außenplanetengetriebe – die Möglichkeiten sind schier endlos. So wie unsere Werke in Eindhoven und Leyland in der Lage sind, genau auf den Kunden zugeschnittene Lkw zu produzieren, tun wir dies mit den Achsen hier in Westerlo. Dadurch können wir für jeden Lkw optimale Leistung und maximale Effizienz garantieren.“