Der erste vom Band gelaufene Truck der neuen DAF-Generation ist ein roter XG+ mit einem 12,9-Liter-Paccar-MX-13-Motor. Das Fahrzeug wurde von John Jorritsma, dem Bürgermeister von Eindhoven und Harry Wolters, Präsident von DAF an André Verbeek, Geschäftsführer und Inhaber von Verbeek Agra Vision, übergeben. Die neueste Generation an Lastwagen wurde an künftig greifende EU-Vorgaben in Hinblick auf Abmessungen und Gewichten entwickelt. "Gesetzt wurden bei XF, XG und XG+ neue Standards in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und Fahrerkomfort", betont Harry Wolters.

Diese drei Merkmale wären zugleich die Hauptgründe für die EU-Kommission gewesen, den Lkw-Herstellern mehr Gestaltungsfreiheit bei der Entwicklung neuer, optimierter Fahrerhäusern zu geben. "Durch die Verlängerung der Fahrzeugfront um 16 Zentimeter konnten wir den Kraftstoffverbrauch um bis zu zehn Prozent senken, und den CO2-Ausstoß in gleicher Höhe vermindern", so Wolters. Die neue Fahrzeuggeneration von DAF stellt eine innovative Fahrzeugplattform dar, die für die alternativen batterieelektrischen und wasserstoffbetriebenen Antriebe der Zukunft, die derzeit bei DAF entwickelt werden, vorbereitet ist.