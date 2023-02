Bis 2030 will Continental als einer der weltweit größten Anbieter von Elektronik, Sensorik und Software in der Mobilitätsindustrie zum Marktführer für servicebasierte digitale Lösungen werden. Die Einbindung der Digital Tire Monitoring Solutions in die Conti360°-Solutions-Verträge ist der nächste Schritt, um die Kunden in der Transportindustrie auf ihrem Weg in die Digitalisierung zu begleiten. „Mit der Weiterentwicklung unserer Sensortechnologie, der Ausweitung unseres Elektronik- und Softwareportfolios und der permanenten Verbesserung unserer digitalen Services schaffen wir eine starke Basis für unser zukünftiges Conti360°-Solutions-Serviceportfolio“, so Benack abschließend.