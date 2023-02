Am Arbeitsablauf wird sich definitiv nichts ändern. Wie sein Vorgänger wird der neueste Verteiler-Lkw des Lebensmittellogistikers Otto Bischof Transport GmbH aus Feldkirch in Vorarlberg sechs Tage die Woche in der Gastrobelieferung im Einsatz sein. Der feine Unterschied: Statt an der Zapfsäule seinen Dieselvorrat aufzutanken, wird der Volvo FL Electric am Ende des Arbeitstages ganz einfach am Stromnetz angesteckt. „Die Verteilertour, die wir mit unserem ersten Elektro-Lkw bedienen, ist mit rund 30 Zustelladressen und einer Gesamtlänge von etwa 150 km wie geschaffen für den Einsatz eines emissionsfreien Nutzfahrzeuges“, erzählt Geschäftsführer Michael Zimmermann.

Obwohl der 1974 gegründete Familienbetrieb bereits CO2-neutral am Markt agiert, sind weitere Möglichkeiten, die eigene CO2-Bilanz zu verbessern, immer wieder willkommen. „Dem Klima etwas Gutes tun zu können, ohne eingespielte Arbeitsabläufe ändern zu müssen, ist, wie bei unserem ersten Elektro-Lkw, sicherlich der Optimalfall“, sagt Zimmermann.

Durch den Einschichtbetrieb, bei dem der Volvo FL Electric pro Woche rund 900 km zurücklegt, bleibt in Tagesrandlage mehr als ausreichend Zeit für den notwendigen Ladestopp. Der Arbeitstag des Verteiler-Lkw endet grundsätzlich nach acht Stunden. Damit stehen weitere 16 Stunden zum Ergänzen der Stromvorräte in den 265 kWh fassenden Batterien zur Verfügung. Je nach vorhandener Ladeinfrastruktur kann die Batterieladung mit bis zu 150 kW erfolgen. „Unser Fahrer kommt von seiner Tour zurück, hängt den Volvo FL Electric einfach ans Netz und geht nach Hause. Am Beginn des nächsten Arbeitstages steckt er das Ladekabel ab und kann sofort mit seiner Arbeit beginnen.“