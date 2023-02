Das Schwungrad oder auch die Schwungscheibe hat die Aufgabe Drehungleichförmigkeiten beziehungsweise Schwankungen des Kolbenmotors auszugleichen. Leertakte und Totpunkte sollen ebenfalls mithilfe dessen überwunden werden, das Schwungrad reicht das Drehmoment des Motors über die Kupplung an das Getriebe weiter. Umso wichtiger ist es, dass das Schwungrad in Schuss ist, denn das massive und in der Regel auch langlebige Bauteil entscheidet ganz grundlegend mit, ob die Kupplung - selbst nach einem Kupplungswechsel - ruckartig einrückt oder das Anfahrverhalten unharmonisch ist. Die Nutzfahrzeugexperten von ZF Aftermarket empfehlen deshalb, das Schwungrad beim Kupplungswechsel besonders sorgfältig zu prüfen und dem Kunden gegebenenfalls einen frühzeitigen Austausch vorzuschlagen, denn auch dieses Bauteil ist von Verschleiss betroffen. Denn ein Austausch des Bauteils wirft keine hohen Zusatzkosten auf, kann aber teure Folgeschäden vermeiden.

So besitzt die Reibfläche beispielsweise eine mit bloßem Auge kaum sichtbare "Konizität". Das heißt, sie ist um wenige Zehntelmillimeter konisch gestaltet, damit sich die Reibscheibe nicht abrupt anlegt, sondern der Anfahrvorgang möglichst sanft erfolgt. Doch dieser Konus kann sich durch lange Nutzung abnutzen. Dann stellt sich der Kraftschluss beim Einrücken der Kupplung übergangslos her, was zum oben beschriebenen unharmonischen Anfahrverhalten führt. Das Ruckeln ist übrigens nicht nur ein Komfortnachteil, sondern kann auch Folgeschäden am Antriebsstrang nach sich ziehen.Es gibt aber noch eine weitere verschleißintensive Stelle am Schwungrad: den Anlasserzahnkranz. Da der Motor während der Nutzungszeit mehrere Tausend Mal gestartet wird, greift auch das Anlasserritzel entsprechend häufig in den Zahnkranz ein und trägt dadurch ebenfalls Material ab. Startprobleme können die Folge sein. Weitere Kriterien zur Beurteilung eines Einmassenschwungrads sind örtliche thermische Überlastungen oder Rissbildungen in der Auflagefläche.